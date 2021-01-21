بكين تهنئ بايدن وتدعو إلى «الوحدة»

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (أ ف ب)

هنّأت بكين، أمس، جو بايدن على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، واستخدمت كلمات من خطابه لتدعو هي أيضاً إلى «الوحدة» في العلاقات بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني هوا تشانيينغ، أمام الصحافة: «لاحظت أن الرئيس بايدن شدّد مرات عدة في خطابه على كلمة (وحدة)، وأعتقد أن هذا تحديداً ما نحتاجه حالياً في العلاقات الصينية الأميركية».

وبعيد تنصيب بايدن في واشنطن، أعلنت بكين فرض عقوبات على 28 مسؤولاً سابقاً في الإدارة المنتهية ولايتها، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، سيُمنعون من دخول الصين وهونج كونج.

وأضافت هوا: «أعتقد أن الصين، وكذلك الولايات المتحدة يجب أن تتحليا بالجرأة والحكمة للتوصل إلى تفاهم متبادل».

وتابعت: «هذا من واجب الصين والولايات المتحدة كأمّتين كبيرتين، وأمل كذلك للمجتمع الدولي».

وأكدت أن «إذا تعاون الطرفان، سينتصر ملائكة الخير على قوى الشرّ في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، مستخدمة أيضاً مقطع آخر من خطاب بايدن.

ورحّبت المتحدثة بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حول المناخ ومنظمة الصحة العالمية.