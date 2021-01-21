تضامن واسع مع العراق ضد الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

لقي الاعتداء الانتحاري المزدوج الذي استهدف بغداد أمس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، استنكاراً عربياً واسعاً، وتضامناً مع الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري. وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد ما يهدد أمنه واستقراره. كما أدانت مملكة البحرين التفجيرين الإرهابيين، وأكدت وزارة الخارجية التضامن مع العراق في حربها ضد الإرهاب، مجددةً التأكيد على موقف المملكة الثابت الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

ونددت الكويت بأشد العبارات بالتفجيرين. وأوضحت وزارة الخارجية أن الهجوم الإجرامي الآثم الذي استهدف الأبرياء وأمن واستقرار العراق يشكل انتهاكاً للشريعة الإسلامية السمحاء ولكل القيم والأعراف. وأكدت التضامن مع العراق وتأييد جهوده في الحفاظ على أمنه واستقراره. كما أدانت مصر الهجومين الإرهابيّيْن، وأكدت وزارة الخارجية الوقوف إلى جانب العراق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.

وأدان الأردن التفجير الانتحاري المزدوج، وأكدت وزارة الخارجية، الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه، مشددة على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. كما أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات والاستنكار التفجير الإرهابي، وقالت «نؤكد وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع العراق ضد كل ما يمس أمنه واستقراره».

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف التفجير المزدوج، مؤكداً تضامن المجلس مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه. وأكد على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التفجير الإرهابي المزدوج يأتي في توقيت مهم لا شك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة لاستعادة عافية البلاد الأمنية وتلاحمها الوطني وترسيخ سيادتها وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول. وأكد دعم الجامعة المستمر للحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه في كل ما من شأنه أن يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة.

وشدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على أن الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من جهود الحكومة العراقية وإرادة الشعب في فرض الأمن والاستقرار، وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف بغداد، وجدد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين موقف المنظمة الثابت، الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله.