«أمازون» تعرض المساعدة في حملة التلقيح الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - سان فرانسيسكو (أ ف ب)

عرضت شركة «أمازون» على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مساعدة إدارته في حملة التلقيح ضدّ جائحة «كوفيد - 19» في الولايات المتّحدة، في فرصة لكي يظهر عملاق التجارة الإلكترونية أنّ حجمه الهائل يمكن أن يكون مفيداً. وفي رسالة إلى بايدن، كتب ديف كلارك، المسؤول عن فرع الاستهلاك في المجموعة، أنّ «أمازون على استعداد لمساعدتكم في تحقيق هدفكم المتمثّل بتطعيم 100 مليون أميركي خلال الأيام المئة الأولى من إدارتكم».

وأضاف: إنّ عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا يعتزم أن يلقّح سريعاً موظّفيه، البالغ عددهم في الولايات المتّحدة 800 ألف شخص، وهم بغالبيتهم «عمّال أساسيون لا يمكنهم العمل عن بُعد».