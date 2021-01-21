وزير الخارجية اليمني: الأزمة الإنسانية سببها «الحوثيون»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، عبر الاتصال المرئي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للمليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية إدراج جماعة «الحوثي» على قائمة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين: «إن ما نعانيه من أزمة إنسانية هو نتيجة لتعنت المليشيات الحوثية، التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى ست سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب». وأضاف: «القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه المليشيات لخدمة السلام». بدوره جدد غريفيث، دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية.