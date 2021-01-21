الهند: قتلى باندلاع حريق في أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم (فيديو) 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع للقاحات في العالم بغرب الهند الخميس كما أعلن مسؤولون.



وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين "قتل خمسة أشخاص" إثر الحريق الذي اندلع في "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا".



وعثر عمال الإنقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء بعدما تمت السيطرة على الحريق كما أفادت تقارير إعلامية لكن الشركة أكدت أن إنتاج اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 لم يتأثر.



وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.



والهند ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 10 ملايين إصابة رغم أن معدل الوفيات فيها من بين الأدنى في العالم.

وفي مطلع يناير تمت الموافقة بشكل طارىء على لقاحي أسترازينيكا الذي طورته جامعة أوكسفورد وينتجه "سيروم انستيتيوت أوف إنديا"، وكوفاكسين الذي تصنعه شركة بهارات بيوتيك المحلية.



وأطلقت الهند السبت الماضي واحدة من أكبر حملات التلقيح في العالم بهدف تطعيم ما يصل إلى 300 مليون شخص بحلول يوليو.

المصدر: فرانس برس



- فيديو :