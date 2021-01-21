كورونا.. حصيلة قياسية للإصابات في أسبانيا وارتفاع الوفيات بالبرتغال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 44357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الـ14 الأخيرة إلى مستوى قياسي جديد أيضا، حيث وصل إلى 796 حالة لكل 100 ألف شخص يوم الخميس مقابل 736 يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا منذ بدء الوباء مليونين و456 ألفا و675 حالة، حسب البيانات الرسمية.

وسجلت إسبانيا ما مجموعه 55041 حالة وفاة بفيروس كورونا، 404 منها خلال اليوم الأخير.

البرتغال

سجلت البرتغال، اليوم الخميس، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19″، حيث تم رصد 221 حالة.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13544 مقابل 14647 في إحصائية أمس الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 595149 حالة.

وذكرت الإدارة أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 221 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقابل 219 في بيانات أمس الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 9686 متوفيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مستشفيات البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة في أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض.