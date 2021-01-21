في أولى أيام بايدن.. هذا ما اقترحته الإدارة الأمريكية على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على روسيا تمديد معاهدة “ستارت الجديدة” لمدة خمس سنوات للحد من عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية، وفق ما أعلن مسؤول أميركي الخميس.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المسألة لم تعلن عنها الإدارة الأميركية بعد، إنه تم إبلاغ الاقتراح إلى المسؤولين الروس.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي المعاهدة في فبراير المقبل، وهي آخر اتفاقية متبقية تقيد الأسلحة النووية الأميركية والروسية.