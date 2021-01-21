انخفاض كبير في الإقبال على القنوات المغربية.. فقدت حوالي 20 دقيقة من المشاهدة

جدة - عبدالحي حسين - بلغ معدل مشاهدة المغاربة للتلفاز 3 ساعات و36 دقيقة، خلال الأسبوع الثالث من عام 2021 الجاري، مسجلا تراجعا كبيرا في الإقبال على القنوات الوطنية.

وكشفت نتائج مركز القياس” سيوميد”، الصادرة عنه، اليوم الخميس، والمضمنة في بلاغ صحفي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يناير الجاري، عرف تراجعا كبيرا بـ19 دقيقة مقارنة مع الأسبوع ما قبل الماضي.

وبلغ معدل المشاهدة الأسبوعي، الخاص بالفترة الممتدة من 6 إلى 12 يناير الجاري، 3 ساعات و55 دقيقة.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية، هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.