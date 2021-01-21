الجيش “ينافس” الرجاء والوداد علی ضم الحارس الخياطي

جدة - عبدالحي حسين - عبرت مجموعة من الفرق عن رغبتها في الاستفادة من الحارس الشاب لفريق اتحاد تواركة أيوب الخياطي بعد المستويات التي قدمها في مباريات البطولة وكأس العرش.

وعلم “البوم 24” من مصدر جيد الاطلاع أن مسٶولي الجيش الملكي، الرجاء والوداد عبروا عن اهتمامهم بضم حارس فريق العاصمة.

ولعب الخياطي لفريق اتحاد تمارة قبل الانتقال الی اتحاد تواركة بعدما كان قريباً من التوقيع في كشوفات الفريق العسكري، وحقق الصعود رفقة الفريق التوروكي الی البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، كما تألق في مباريات كأس العرش قبل مغادرتها أمام الجيش الملكي بعد الاحتكام الی ضربات الحظ الترجيحية.