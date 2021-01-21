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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مصر

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 9:40 مساءً, 21 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان محافظات السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح ودمياط”.
وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة وقعت بجزيرة قبرص وعلى بعد ٤٣٠ كم شمال دمياط، مؤكدًا أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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