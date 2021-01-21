بايدن يطلق مبادرات لمكافحة كوفيد-19 في اليوم الأول بالبيت الأبيض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مبادرات اليوم الخميس لكبح انتشار جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي يحاول فيه طي صفحة قيادة سلفه دونالد ترامب الصاخبة للبلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان يُفصل الإستراتيجية الوطنية لإدارة بايدن في التعامل مع كوفيد-19 "يمكننا هزيمة كوفيد-19 وسنفعل ذلك. تستحق أمريكا إدارة جائحة كوفيد-19 على أساس من العلم والبيانات والصحة العامة، وليس السياسة".

وقال مسؤولون إن بايدن سيوقع في وقت لاحق اليوم على سلسلة أوامر تنفيذية ترتبط بالجائحة، مثل فرض وضع الكمامات في المطارات وفي وسائل معينة للنقل العام منها الكثير من القطارات والطائرات والحافلات التي تسير بين المدن.

كما سيدلي بايدن بتصريحات علنية بشأن جهوده لمواجهة كوفيد-19.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 24 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما يزيد على 405 آلاف، وهما أعلى حصيلتان في العالم.

ووقع بايدن على 15 إجراء تنفيذيا أمس الأربعاء بعد ساعات فحسب من أدائه اليمين، ويهدف الكثير منها لإبطال سياسات ترامب.

وشملت الإجراءات إلزاما بوضع الكمامات في المباني الاتحادية ووقف الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى معاودة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر إلى الولايات المتحدة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ومن بين الأوامر العشرة الجديدة، سيؤسس بايدن مجلسا لفحوص الكشف عن كوفيد-19 لتكثيف إجراء الفحوص وسيضع بروتوكولات بشأن المسافرين الدوليين ويوجه موارد إلى الأقليات المتضررة بشدة.

إضافة إلى ذلك، سيصدر توجيها اليوم يتضمن نية الانضمام إلى آلية كوفاكس التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، حسبما قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري بايدن الطبيين لمنظمة الصحة العالمية.