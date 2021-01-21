عبداللطيف الزياني: قطر لم تبدِ أي بادرة لـ"حلحلة" القضايا العالقة بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن قطر لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا، أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين.



وأكد الزياني، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، أن الدوحة لم تبدِ أي استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات، لافتا إلى أن قطر عليها التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل.

جاءت هذه التصريحات ردا على السؤال المقدم من النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، حول مدى استجابة دولة قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية المملكة إلى نظيرتها القطرية، بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.

هذه الدعوة كانت تهدف إلى تطبيق ما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأوضح وزير الخارجية البحريني أنه وبناء على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة خارجية المملكة رسالة خطية إلى نظيره القطري، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن لم تتلقى من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة.

ونوه الزياني بأن دولة قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين.