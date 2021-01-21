تركيا تتراجع في لهجتها تجاه اليونان

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ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي القول «إن لبلادي حقوقا ومصالح حيوية في بحر إيجه شبه المغلق، والذي تتحكم به ظروف جغرافية خاصة».وأضاف «الجميع يعلم موقفنا المتمثل بوجوب عدم توسيع المياه الإقليمية في إيجه من جانب واحد، بشكل يقيّد حرية الملاحة لبلدنا ولدول أخرى والوصول إلى البحار المفتوحة»، وتابع «لا يوجد تغيير في هذا الموقف».
وفي وقت سابق، وافق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من ستة أميال إلى 12 ميلا في البحر الأيوني.
ورغم أن القرار اليوناني يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1994، فإنه
يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التوسع في بحر إيجه، وهو الأمر الذي يمكن أن يثير المزيد من التوترات مع الجارة تركيا في النزاع المرتبط بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
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