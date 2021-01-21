الحوثي يعترف بمصرع 7 من قياداته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيعقبه فرض حزمة عقوبات على الجماعة قيادة وأفرادا.

وأضاف في حوار نشره موقع (26 سبتمبر) الناطق باسم الجيش أمس «إن التصنيف ستترتب عليه ملاحقات لقيادات وأفراد الميليشيات دوليا، إضافة إلى حزمة عقوبات على الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها ضد المدنيين العزل».

وأوضح الوزير أن وزارة الخارجية كان لها الدور الفعّال في الدفع لتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.

وأكد ابن مبارك أن «إرهاب الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها تجاوز الحد، وأصبح يمثل كارثة إنسانية شملت رقعة كبيرة من الأرض اليمنية، وأن الأحداث الأخيرة باستهداف مطار عدن والجرائم البشعة في محافظتي تعز والبيضاء تؤكد توجهها الدموي».

وفي سياق جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مبنى محافظة تعز للتنديد بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في قرى الحيمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال المدينة.

وطالب المحتجون في الوقفة التي شارك فيها مواطنون وطلاب مدارس ومعلمون، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف الحملة العسكرية المستمرة بحق المدنيين، ووقف مداهمات المنازل ونهب الممتلكات. وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت عمليات إعدام ميداني، وقتل ونهب واختطاف مدنيين والتضييق على المدنيين في قوتهم ومصدر رزقهم.

وناشدت مراكز ومنظمات حقوقية، وقف الحملة العسكرية التي أسفرت عن سقوط 12 قتيلا و207 مختطفين في سجون ميليشيات الحوثي بينهم 13 طفلا، فضلا عن مداهمة 207 منازل وتدمير 28 منزلا.

وفي 6 يناير الجاري، أطلق الحوثيون حملة أمنية على عزلة الحيمة بمديرية التعزية شمال شرق تعز، وفرضوا حصارا على المنطقة، تحت مبرر مناصرة سكانها للشرعية. وتشير أحدث الإحصائيات الحقوقية إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في الحيمة تجاوزت 334 انتهاكا.

وأعدمت ميليشيات الحوثي، المصنفة إرهابية، الثلاثاء 19 يناير 2021م، مواطنا دهسا، بطقم عسكري، واعتقلت 11 مدنيا، بينهم نساء، في حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين في قرى منطقة الحيمة شمال محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، «إن الميليشيات الحوثية نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة، في وادي منطقة المنقاعة، واعتقلت 3 نساء و8 مدنيين من أهالي المنطقة».

وأشارت المصادر إلى أن طاقما حوثيا طارد سائق دراجة نارية من أهالي المنطقة يدعى حبيب الحاج، بهدف اعتقاله، وقام بدهسه مع دراجته النارية، ليفارق الحياة فورا، جراء تعرضه لصدمة قوية، تسببت بإتلاف دراجته النارية بشكل شبه كامل.

مشاهدات يمنية: