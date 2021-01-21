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رسميا.. الهند تعلن تصدير لقاحات “كورونا” إلى المغرب غدا الجمعة

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قال وزير الخارجية الهندي مساء اليوم في تصريح لرويترز، إن الحكومة الهندية أجازت تصدير لقاحات ، وذلك لأول مرة، حيث سيتم تصدير الشحنات الأولى إلى  المغرب والبرازيل يوم غد الجمعة.

ويتم في الهند، تصنيع اللقاحات التي طورتها شركة للأدوية في المملكة المتحدة AstraZeneca وجامعة أكسفورد في معهد Serum Institute of India، أكبر منتج للقاحات في العالم، والذي تلقى طلبات من دول في جميع أنحاء العالم.

وكانت الحكومة الهندية، قد أوقفت الأسبوع الماضي، تصدير لقاحات “كورونا”، حتى تضمن التحصين المحلي الخاص بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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