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‏وزير الخارجية السعودي: فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام ⁧‫

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محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستعيد فتح سفارتها في قطر "خلال أيام" بعد التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأزمة الخليجية.

 

وقال ابن فرحان، في حديث لقناة "العربية"، اليوم الخميس، إن "اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي".

 

وأضاف: "اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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