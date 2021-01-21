انت الان تتابع خبر حركة ارادة تستنكر تفجير ساحة الطيران وتدعو القوات الامنية إلى مضاعفة جهودها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استنكرت حركة ارادة التفجير الارهابي الذي حدث صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد والذي اودى بحياة العشرات من المواطنين، داعية القوات الامنية الى مضاعفة جهودها.

