أول خطوة لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية اليوم الخميس.

وأكدت البعثة في بيان فتح باب الترشح للسلطة التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، إبتداءً من اليوم 21 كانون الثاني/ يناير ولغاية يوم الخميس 28 كانون الثاني/ يناير، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2021.

وأرفقت البعثة ورقة إرشادية لتوضيح عملية الترشح من الناحية الفنية، إضافة إلى النماذج المطلوبة بها وتتضمن ورقة إرشادية، ونموذج للسيرة الذاتية الخاصة بالمرشح، ونموذج ترشح لعضوية المجلس الرئاسي، ونموذج ترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ونموذج ترشح قائمة، ونموذج تزكية قائمة مرشحين، وآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحّدة الموافق عليها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

إضافة إلى شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وإجراءات تقديم الطلبات، وجاءت شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية كالتالي:

أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي

يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.

ثانياً: الترشح لمنصب رئاسة الحكومة

وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).

ثالثاً: شروط عامة

يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ الكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية بالإضافة الى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) وذلك على البريد الالكتروني ([email protected](link sends e-mail)) في موعد اقصاه منتصف ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2021 بتوقيت ليبيا.

ونوهت إلى أن عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي تستمر لفترة محددة، إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة الى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين.

وشددت أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة.

وأردفت أنه يجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.

واختتمت أن لجنة من ثلاثة اعضاء من الملتقى ستشكل بدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.

آلية الاختيار

ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.