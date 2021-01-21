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بايدن يسعى للحد من الأسلحة النووية بتمديد "نيو ستارت"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس جو بايدن سيسعى إلى تمديد معاهدة " نيو ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات.

وكان أنتوني بلينكن، مرشح بايدن لوزارة الخارجية، أبلغ الكونجرس الثلاثاء أن الإدارة ستسعى إلى تمديد المعاهدة النووية الرئيسية التي ينقضي أجلها في الخامس من فبراير/ شباط المقبل.  

وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها تأمل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية.  

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن "نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفاً بناء أكثر إزاء الحوار معنا" بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت التي تحد من الترسانة النووية للبلدين.  

وأضافت الخارجية في البيان "شنّت الإدارة السابقة حملة منظمة ومتعمدة تستهدف تدمير الاتفاقات في مجال السيطرة على التسلح"، متهمةً إدارة ترامب بأنها كانت تسعى إلى رفع القيود بقصد السماح لواشنطن "بزيادة... واستخدام قوتها العسكرية دون رقابة".  

وقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.  

وتحدّ المعاهدة من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكلّ منهما، أي أقل ب30% من الحدّ الأقصى الذي حدّد في العام 2002.وقال الكرملين أمس الأربعاء إنه سيرحب بالتمديد. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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