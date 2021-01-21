بايدن يعتزم إبقاء مدير "إف بي آي" خلال ولاية ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت (سي.إن.بي.سي) عن مصدر بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي يعتزم الإبقاء على كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن يثق في راي، إنها لم تتحدث بعد مع الرئيس الجديد عن الأمر.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر/كانون الأول المنصرم أن جو بايدن لن يعزل كريستوفر راي من منصبه مديرا لـ"إف.بي.آي"، مضيفة أنه يعتزم الإبقاء عليه "إذا ما رغب هو في الاستمرار".

وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن الجنرال لويد أوستن رجل يحظى بالاحترام ومؤهل عن جدارة لتولي منصب وزير الدفاع.

وأدى بايدن، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الـ46، وذلك خلال مراسم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية استثنائية غير مسبوقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس بايدن.

وحضر المراسيم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة منذ عام 1990، بيل كلينتون وزوجته هيلاري؛ جورج بوش وزوجته لورا؛ باراك أوباما وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وعدد كبير من كبار المسؤولين والنواب وسفراء الدول لدى أمريكا وغيرهم من كبار الشخصيات.