شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية: البعثة الأممية لليبيا تعلن البدء بتلقي الترشيحات للسلطة التنفيذية المؤقتة ⁧‫ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت قناة العربية أن البعثة الأممية لليبيا تعلن البدء بتلقي الترشيحات للسلطة التنفيذية المؤقتة ⁧‫.



وكانت اعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

وبحسب البعثة جاء ذلك بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.