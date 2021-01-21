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كورونا يكبد «يونايتد إيرلاينز» 7.1 مليارات دولار 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية للطيران أن جائحة «كوفيد 19»، التي ألحقت ضرراً فادحاً بقطاع السفر في الولايات المتحدة وحول العالم، كبدتها في العام 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها تتوقع مع ذلك انتعاشاً جزئياً في 2021.

 

وقالت الشركة في بيان إنها تكبدت في 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليارات دولار، في حين أنها حققت في العام 2019 أرباحاً بقيمة 3 مليارات دولار.

 

ولفتت «يونايتد إيرلاينز» إلى أنها تتوقع أن يكون 2021 عاماً «انتقالياً»، بفضل اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، في حين أنها تتوقع أن تحقق بحلول العام 2023 هوامش أرباح تتخطى تلك التي كانت تحققها في مرحلة ما قبل «كوفيد 19».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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