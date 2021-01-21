رسالة ترمب «لطيفة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس السابق دونالد ترامب ترك له رسالة في البيت الأبيض دون الكشف عن مضمونها. وأضاف بايدن من البيت الأبيض «الرئيس كتب رسالة لطيفة للغاية». وتابع «لأنها (الرسالة) خاصة لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه، لكنها كانت لطيفة». وتابع «لأنها (الرسالة) خاصة لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه، لكنها كانت لطيفة».

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