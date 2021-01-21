بايدن يلغي قرار «حظر المسلمين»

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ووصف منتقدون هذه السياسة، وهي من أولى الخطوات التي اتخذها دونالد ترمب عندما أصبح رئيسا في عام 2017 ، بأنها «حظر المسلمين»، إلا أنه تم تغيير الحظر بسبب طعون قانونية ضمن أمور أخرى، ووصف بايدن تلك السياسة بأنها تمييزية وإهانة لقيم البلاد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يلغي سياسة سلفه دونالد ترمب بحظر دخول الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي التي قالت إن هذا القرار هو أحد 15 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن في أول يوم له في السلطة.ووصف منتقدون هذه السياسة، وهي من أولى الخطوات التي اتخذها دونالد ترمب عندما أصبح رئيسا في عام 2017 ، بأنها «حظر المسلمين»، إلا أنه تم تغيير الحظر بسبب طعون قانونية ضمن أمور أخرى، ووصف بايدن تلك السياسة بأنها تمييزية وإهانة لقيم البلاد.

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