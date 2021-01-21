أول اتصال مع رئيس وزراء كندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن أول اتصال خارجي سيجريه الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وأضافت ساكي أن الاتصال سيجرى اليوم، بحسب محطة (سي بي سي نيوز). وأوضحت أن بايدن لا يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا «لأنه يتصل أولا بالشركاء والحلفاء لإعادة بناء تلك الشراكات». وأوضحت أن بايدن لا يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا «لأنه يتصل أولا بالشركاء والحلفاء لإعادة بناء تلك الشراكات».

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