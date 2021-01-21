شكرا لقرائتكم خبر ترمب قبل هدايا بـ40 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قبل هدايا بأكثر من 40 ألف دولار في العام الأخير من رئاسته.

وأوضحت الوكالة نقلا عن تقرير إبراء الذمة المالية النهائي له أن ذلك شمل هدايا من المديرين التنفيذيين لشركة بوينج وأبل وشركة فورد موتور.

وأضافت «إن أغلى هدية تلقاها ترمب كانت تمثالا من البرونز بقيمة 25 ألفا و970 دولارا يصور مشاة البحرية الأمريكية يرفعون العلم الأمريكي على جزيرة آيوو جيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقدمه رئيس مؤسسة (جريتست جنيريشنز) ومقرها دنفر.

ويحق للرؤساء وأسرهم قبول الهدايا من مواطنين أمريكيين طالما أنهم لا ينتهكون قوانين تضارب المصالح أو الرشوة.