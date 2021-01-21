1099 طالبا يستفيدون من حقائب السعودية في المهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1099 طالبا، في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

وسلم المركز أمس مواد إيوائية شملت 50 خيمة و100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح، كما وزع 246 طنا و100 كجم من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13,800 فرد.



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