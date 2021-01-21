فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى قطر الثلاثاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية أمس، استئناف رحلاتها إلى قطر.

وقال سودير سريداران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في فلاي دبي «إن الناقلة ستبدأ رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك بعد توقيع (إعلان العلا) الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في السعودية في الخامس من الشهر الحالي، والذي نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.