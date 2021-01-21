الجزائر تدمر 3 مخابئ للإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمر الجيش الجزائري 3 مخابئ للإرهابيين، وأوقف عنصرا داعما للجماعات الإرهابية في مدينة خنشلة شمال شرق الجزائر.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن مخابئ الإرهابيين كانت تحتوي على 5 قذائف هاون وقنبلة يدوية الصنع ومعدات تفجير.كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش 141 مهاجرا غير شرعي بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم.
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