الجيش الليبي: سندمر أي طائرة معادية تنتهك أجواءنا

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وذكرت القيادة في بيان أنه «تبين من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليا أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيرانا عسكريا في مهام محددة أو عبورا للأجواء الليبية».وأضاف البيان «عليه تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية والذي قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي».
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