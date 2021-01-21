شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تحتج على 2500 وحدة استيطانية إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إمعانها في الاستهانة بالقانون وقرارات الشرعية الدولية وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بتوسيع وتسريع تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الأسابيع الأخيرة والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بالرغم من الإدانات والرفض الدولي الواسع النطاق للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي المكثف في الأرض الفلسطينية.ودعا أبو علي المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد حاسم لسرطان الاستيطان، وبتحرك دولي حازم يطبق الشرعية ويوفر الحماية ويضمن المساءلة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمسار عملي يفضي إلى تفكيك وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقة بتقرير المصير في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام المساعد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بهذه المواقف الدولية، وتعلن عن مشاريع إضافية أكثر خطورة، وذلك في الساعات الأخيرة لإدارة ترمب المنصرفة، واستقبال الإدارة الأمريكية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تحتج على 2500 وحدة استيطانية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.