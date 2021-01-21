الجامعة العربية تحتج على 2500 وحدة استيطانية إسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتجت جامعة الدول العربية على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة رفضها لهذه المشاريع الاستيطانية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إمعانها في الاستهانة بالقانون وقرارات الشرعية الدولية وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بتوسيع وتسريع تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الأسابيع الأخيرة والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بالرغم من الإدانات والرفض الدولي الواسع النطاق للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي المكثف في الأرض الفلسطينية.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد حاسم لسرطان الاستيطان، وبتحرك دولي حازم يطبق الشرعية ويوفر الحماية ويضمن المساءلة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمسار عملي يفضي إلى تفكيك وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقة بتقرير المصير في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام المساعد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بهذه المواقف الدولية، وتعلن عن مشاريع إضافية أكثر خطورة، وذلك في الساعات الأخيرة لإدارة ترمب المنصرفة، واستقبال الإدارة الأمريكية الجديدة.