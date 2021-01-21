شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب قبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لارنكا (قبرص) - (أ ف ب)



هزّ زلزال بقوة 4.9 درجة بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، جزيرة قبرص المتوسطية، لكنه لم يوقع إصابات أو أضرار، على ما أعلن مسؤولون محليون.

وقعت الهزة الأرضية الساعة 14.27 بتوقيت جرينتش، ويبعد مركزها كيلومترين عن بيرغاموس في جنوب غرب الجزيرة، وعلى عمق 64.5 كلم، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي على موقعها الإلكتروني. وشعر السكان في كل أنحاء الجزيرة وصولاً إلى العاصمة نيقوسيا بالزلزال الذي حددت دائرة المسح الجيولوجي القبرصية قوته بخمس درجات، فيما أكد شهود أن الهزة دامت «20 ثانية على الأقل».

وكخطوة احترازية، نزل بعض سكان نيقوسيا (وسط) ولارنكا (جنوب) إلى الشوارع بعد الهزة بقليل، وفق شهود. وأفاد سكان في سوريا ولبنان المجاورين بأنهم شعروا بالهزة. وبعد وقوع الهزة، علقت لوقت قصير عملية التصويت على الميزانية في البرلمان القبرصي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية «سي إن إيه».

ولم تسجل أي أضرار أو إصابات، كما أعلنت الشرطة القبرصية بعيد وقوع الزلزال. وتقع قبرص بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، وهي معرضة لهزات أرضية، لكن الهزات القوية المماثلة لزلزال الخميس نادرة في الجزيرة.

ووقع أكبر زلزال شهدته الجزيرة في السنوات الأخيرة عام 1996 وبلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل شخصين في بافوس في غرب الجزيرة.