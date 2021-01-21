شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: «أ ف ب»

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستستأنف المساهمة في تمويل منظمة الصحة العالمية، فيما يتجه الرئيس الجديد جو بايدن إلى التعاون بشكل أكبر مع المجموعة الدولية لمكافحة وباء كوفيد ـ 19.

وفي أول يوم له رئيساً للولايات المتحدة، أكد بايدن أنه ألغى قرار سلفه دونالد ترامب بالانسحاب من المنظمة، فيما سيطلق خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار داخل البلاد لمكافحة الوباء.

وكلف خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بالتحدث أمام المنظمة. وقال فاوتشي عبر الفيديو في اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف: «في الظروف الراهنة، حشدت هذه المنظمة مجموعة العلوم والأبحاث والتطور لتسريع اللقاحات والعلاجات والتشخيص»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستأنف دفع مستحقاتها للمنظمة.

وكان بايدن من أشد منتقدي مقاربة ترامب لأزمة الوباء في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات في القوة الأولى في العالم 405 آلاف و400 منذ بدء تفشي الوباء.

وتعد الولايات المتحدة الدولة التي تسجّل أكبر عدد وفيات جراء الوباء في العالم، وأكبر عدد إصابات أيضاً (أكثر من 24.4 مليون). ويسعى بايدن إلى تلقيح مئة مليون شخص في الأيام المئة المقبلة، ووقع مرسوماً يجعل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي إلزاميين للموظفين الحكوميين الأمريكيين الذين يعملون في المباني الفيدرالية.

وقال جيف زاينتس منسق فريق مكافحة كوفيد ـ 19 الجديد: «على مدى سنة تقريباً، لم يكن بإمكان الأمريكيين رؤية أي استراتيجية من قبل الحكومة الفيدرالية».

ويقارب عدد الإصابات في العالم مئة مليون والوفيات أكثر من مليونين، فيما لا يزال ملايين الأشخاص من بكين وصولاً إلى برلين، يعيشون وسط إجراءات إغلاق أو حظر تجوّل أو قيود أخرى.