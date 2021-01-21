توهج أغلى صفقة في تاريخ اليونايتد



استعاد مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز الفرنسي بول بوجبا الشباك في الشوط الثاني بتسديدة رائعة ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه فولهام، وليستعيد أغلى صفقة في تاريخ«الشياطين الحمر» توهجه بعد 4 سنوات من الشك، والانتقادات.

وأحرز لاعب الوسط الفرنسي الذي كلف اليونايتد 105 ملايين يورو قادماً من يوفنتوس الإيطالي هدف الانتصار بتسديدة قوية في شباك ألفونس أريولا ليحسم النقاط الثلاث باستاد كريفين كوتدج في الدقيقة 65.

وكان فولهام تقدم بعد خمس دقائق بواسطة أديمولا لوكمان في شباك ديفيد دي خيا، لكن يونايتد تعافى من بدايته المتواضعة، وأدرك التعادل في الدقيقة 21 عبر إدينسون كافاني من خطأ الحارس أريولا.

ونجا يونايتد قرب النهاية عندما اصطدمت ضربة رأس من ألكسندر ميتروفيتش في إيريك بيلي ومرت خارج الملعب، وصمد البطل السابق ليحقق فوزه الثامن خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.

وعادل يونايتد رقمه القياسي بالحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه في الدوري الممتاز، لكن الأهم هو استعادته الصدارة متقدماً بنقطتين على مانشستر سيتي، وإنهاء دور الذهاب على القمة لأول مرة في ثمانية أعوام.

وكان سيتي تصدر المسابقة لفترة قصيرة بتغلبه 2-صفر على أستون فيلا، وقبل ذلك كان ليستر سيتي في الصدارة بعد انتصاره 2-صفر على تشيلسي.

وكان هدف بوجبا،هو من منح يونايتد الفوز على بيرنلي مطلع الأسبوع الحالي وأظهر مرة أخرى أنه عندما يكون جاهزاً من الناحية البدنية فهو قوة لا يستهان بها.

وقال أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد عن لاعبه الذي برز على فترات منذ عودته للفريق في 2016 «هدف رائع من بوجبا، واتيحت لنا عدة فرص لحسم المواجهة لكن بالتأكيد عندما تتوقف المباراة على فارق هدف واحد يسيطر القلق، بول بوجبا أظهر معدنه. إنه جاهز من الناحية البدنية ويمكنه اللعب في وسط الملعب، أو على الطرفين. هذا هو المفتاح مع بول وهو تجهيزه على الجانب البدني وحفاظه على ذلك كما هو الحال الآن. لقد قدم مباراة رائعة».

وتطرق للمنافسة على اللقب: «دائماً ما سيكون الحديث عن ذلك الأمر عندما تتواجد في الصدارة، ولكن لا نفكر بدورنا في ذلك، علينا التعامل حاليًا مع كل مباراة بصورة فردية، فهذا موسم يصعب توقعه».

وفي مباراة ثانية، حقق سيتي فوزه السادس توالياً على حساب ضيفه استون فيلا 2-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا (79)، والألماني ايلكاي جوندوجان (90 من ركلة جزاء) الهدفين.

ولم يخض الفريقان المباراة في المرحلة الأولى بعدما أعطت رابطة الدوري استراحة لسيتي بعد منافسته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت انتهت في وقت متأخر بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.