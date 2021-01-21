يوفنتوس يهدي بيرلو لقبه الأول

أهدى يوفنتوس أندريا بيرلو لقبه الأول في مسيرته التدريبية بفوزه بالكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه على حساب نابولي بالفوز عليه 2-صفر.

وسجل رونالدو (64)، والإسباني الفارو موراتا (90+5) هدفي يوفنتوس، فيما أهدر قائد نابولي لورنتسو إينسيني ركلة جزاء مصيرية في الدقيقة 80.

واستعاد يوفنتوس اللقب الذي خسره الموسم الماضي أمام لاتسيو في السعودية.

ويأتي هذا اللقب في توقيت مثالي ليوفنتوس الذي دخل إلى المباراة التي كان طرفاً فيها للموسم التاسع توالياً، بعد أيام على الخسارة الموجعة ضد الغريم اللدود إنتر في الدوري بثنائية نظيفة أبقته في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن ميلان المتصدر، ما يهدد احتفاظه باللقب للموسم العاشر.

وقال بيرلو الذي وصل على رأس الجهاز الفني للفريق الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2011 و2015 مطلع الموسم الحالي خلفاً لماوريستيو ساري «الفوز بلقب أول كمدرب يشكل فرحة كبيرة تختلف عن تلك التي تشعر بها كلاعب، هي اجمل صراحة».

وتابع لاعب خط الوسط السابق (41 عاماً) «في المباريات النهائية من الصعب اللعب جيداً، الأهم هو الفوز. أنا اعتذر من جينارو جاتوزو، (مدرب نابولي)، ولكن أردنا أن نقوم بردة فعل بعد الخسارة أمام إنتر».

من جهته، اعتبر رونالدو أن «هذا اللقب مهم جداً لأن بإمكانه أن يمنحنا الثقة لبقية الموسم».

وكان نابولي توج الموسم الماضي بلقب الكأس على حساب يوفنتوس بالذات، بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي، والإضافي، إلا أنه فشل في الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1990 و2014 حين فاز في المناسبتين على يوفنتوس بالذات، قبل أن يثأر الأخير لنفسه عام 2012.

وكانت المباراة المواجهة الأولى بين بيرلو المدرب ونظيره في نابولي جينارو جاتوزو الذي توج بجانب «المايسترو» بلقب مونديال 2006 ولعب بصحبته في صفوف ميلان لعقد من الزمن، وأحرزا معاً الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مثلهما.

وقال جاتوزو «أول شيء يجب على إنسيني عدم تحمل المسؤولية بمفرده، المسؤول الأول هو أنا، وليس إنسيني، وأوجه التهنئة للاعبي فريقي لأنهم قدموا الأداء الذي كان يجب عليهم تقديمه. يجب علينا احترام يوفنتوس».