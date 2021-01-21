«ريمونتادا» تعيد الأهلي لصدارة الدوري المصري

عاد النادي الأهلي من بعيد، وقلب تأخره أمام ضيفه «المقاولون العرب» بهدفين إلى فوز 3-2، ليستعيد الصدارة مؤقتاً في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم الخميس.

تقدم المقاولون بهدف مدافع الأهلي أيمن أشرف خطأ في مرماه (38)، وأضاف التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للضيوف (44). ثم قلص البديل طاهر محمد طاهر النتيجة للأهلي (60)، وأدرك البديل الثاني محمد شريف التعادل لأصحاب الأرض (70)، قبل أن يحسم محمد مجدي «أفشة» النتيجة للنادي الأحمر بهدف ثالث (81).

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة اعتلى بها صدارة الترتيب مؤقتاً بفارق نقطة عن غريمه الزمالك الذي يلتقي أسوان السبت. وتجمد رصيد «المقاولون العرب» عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من الأهلي من دون فاعلية، حتى تسديدة قوية من التونسي علي معلول اصطدمت برأس الحارس حسن شاهين وتحولت إلى ركنية. ثم عرضية حسين الشحات (34) أخطأها الزامبي والتر بواليا.

لكن الرد جاء سريعاً من هجمة مرتدة منظمة للمقاولون، وصلت إلى باسم علي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء فاصطدمت بأشرف وغيرت اتجاهها لتسكن شباك علي لطفي (38).

واستغل المقاولون الاندفاع الهجومي للأهلي، ومن هجمة مرتدة ثانية، انفرد الجزيري بلطفي وسدد كرة بين قدميه محرزاً الهدف الثاني (44).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول إثر لمسة يد من حسن الشامي، لكنه عاد وألغاها بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وفي الشوط الثاني، قلب الأهلي الطاولة وبدأ زخ هجمات على مرمى «المقاولون»، أسفرت هدفاً أول في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية لطاهر من خارج منطقة الجزاء سكنت إلى يسار حسن شاهين.

وفي الدقيقة 70، أدرك شريف التعادل للأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في منتصف المرمى.

وعندها، دفع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بكل أوراقه الهجومية سعياً لتحقيق الفوز، وحصل على مراده في الدقيقة 81، حين عانقت تسديدة أفشة من حدود منطقة الجزاء الشباك، معلنة عن الهدف الثالث للأهلي.