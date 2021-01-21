إلغاء مهرجان جلاستونبري الموسيقي للسنة الثانية بسبب «كورونا»



لندن - (أ ف ب) -

أعلن منظمو مهرجان جلاستونبري الذي يستقطب في العادة سنوياً عشرات آلاف المتفرجين، الخميس، إلغاء الحدث للسنة التالية على التوالي بسبب جائحة «كوفيد-19».

وكتب مايكل وإميلي إيفيس في بيان على حساب المهرجان عبر «تويتر»: «رغم بذل قصارى جهدنا، لن يقام المهرجان هذا العام».

ويستقطب هذا الحدث السنوي الذي يقام في حقول في جنوب غرب إنجلترا، في العادة أكثر من مئتي ألف شخص في نهاية يونيو/ حزيران. وكما في العام الماضي، يمكن للأشخاص الذين اشتروا تذاكر للحدث الإفادة منها لحضور نسخة 2022 التي وعد المنظمون بأن تكون «مميزة جداً».

ويدرّ مهرجان جلاستونبري في كل موسم أكثر من مئة مليون جنيه استرليني (136 مليون دولار)، على الاقتصاد المحلي في المنطقة. وتلقى القطاع الموسيقي ضربة قوية في بريطانيا، أكثر البلدان الأوروبية تضرراً جراء جائحة «كوفيد-19» مع أكثر من 93 ألف وفاة، خصوصاً بفعل القيود على التجمعات الكبيرة وتدابير الإغلاق المتتالية التي ألحقت أذى فادحاً بالعاملين بالقطاع الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار جنيه استرليني (7.97 مليار دولار).

وقد حذرت منظمة قائمة على قطاع المهرجانات الموسيقية في بريطانيا مطلع الشهر الجاري من «خطر وجودي» يتهدد هذه الفعاليات التي تستقطب في العادة جماهير غفيرة سنوياً، خصوصاً خلال الصيف، بسبب جائحة «كوفيد-19»، داعية إلى زيادة الدعم الحكومي.