شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تخفيض عقوبة محمد الشناوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أكد فيه رفضه تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وكان اتحاد الكرة المصري خفض عقوبة الإيقاف التي وقعت على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لمباراة واحدة بدلاً من 4 مباريات، مع تغريمه 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.

وقال الزمالك في بيان: «تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حالياً، ونطالب اللجنة الثلاثية إدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها».

ويرى نادي الزمالك ان اتحاد الكرة يجامل الأهلي خاصة ان التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض تم إيقافه سابقاً 6 مباريات لسوء سلوكه مع الحكم بحركة دفع يد تشبه ما فعله محمد الشناوي.