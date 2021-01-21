شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير قطاع الأعمال العام للجنة المختصة لدراسته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
وشهدت الجلسة العامة انتقادات عديدة من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي لبيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020، وخاصة أداء الوزارة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال وإغلاق بعضها، مؤكدين أهمية الحفاظ علي حقوق العمال.