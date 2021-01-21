شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير قطاع الأعمال العام للجنة المختصة لدراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.