شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يطالب باستقالة وزير قطاع الأعمال: نصفى السكة الحديد عشان الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بالاستقالة من منصبة، مضيفًا: "العمل والإنتاج أفضل من التصفية".

وأضاف الحسينى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت إلقاء بيان وزير قطاع الأعمال العام حول أداء وزارته خلال الفترة 2018- 2020: "التصفية هو القرار السهل"، متسائلا في استنكار"هل نصفى السكك الحديد أيضًا لأن لديها ديون وماسبيرو أيضًا".

وتابع البرلمانى أنه لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية، مطالبًا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بعدم تصفية الشركات وبحث المشكله الحقيقة، حيث أن أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات دون المستوى والحل هو الاستعانة بأصحاب الخبرات.

وشهدت الجلسة العامة انتقاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى والتى شهدت إلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020، وأداء الوزارة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال وإغلاق بعضها، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوق العمال.