شكرا لقرائتكم خبر عن "جبالى" يطالب بحذف كلمة النائبة مايسة عطوة "ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، والتي قالتها النائبة مايسة عطوة، في إشارة منها لموقف وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، من الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.



وشهدت الجلسة هجوما حادا على الوزير، بسبب ما يقوم به في شركات القطاع من تصفية، بدلا من التطوير والتحديث، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.



وطالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التي تم تصفيتها، وفي مقدمتها "الحديد والصلب".



ووجهت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوزير قائلة: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.

وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال في عميات التصفية، قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر، مستشهدة بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم.

وقالت النائبة: القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة".