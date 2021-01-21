شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لرئيس مجلس النواب: نقدر جلوسك على المنصة وقت طويل.. وجبالى: من أجل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسن المير لرئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الخميس: "نقدر جلوسك على المنصة في هذا الوقت الطويل"، وذلك تعقيبا على جلوسه لمدة 7 ساعات على المنصة خلال الجلسة العامة اليوم.

وعقب المستشار حنفى جبالى قائلا: "من أجل الوطن"

وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته " مجالس الإدارات فاشلة و يجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية، وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، خلال الجلسة العامة للبرلمان، وقال: قطاع الأعمال العام هو قطار التنمية في مصر، ووجوده مهم لإحداث التوازن في السوق إلى جانب القطاع الخاص.

وشن النائب هجوما حادا على مجالس إدارات الشركات، قائلا: منذ 2012 وحتى الآن مجالس إدارات فاشلة، متابعا: نريد مجالس الإدارات بدون واسطة أو محسوبية.

وأكد النائب، على أهمية مراعاة حقوق العمال في هذه الشركات ومنحهم حقوقهم "بما يرضي الله"، قائلا: "العمال هما اللي شالوا وبيشيلوا البلد".

يذكر أن الجلسة العامة اليوم بدات الساعة الحادية واستمعت الى بيان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبعد مناقشات النواب وتعقيب الوزير إحالة رئيس المجلس الى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه.

وتلى ذلك القاء وزير قطاع الاعمال بيان عن اداء الوزارة خلال العامين الأخيرين وتبع ذلك مناقشة النواب له.