التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1164 بكورونا.. 62% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1152 الجديدة.
وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 442 حالة جديدة، منها 344 حالة بالدار البيضاء الكبرى.
وبجهة الشمال، سجلت 284 حالة، منها 129 حالة بطنجة.
وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 125 حالة، منها 55 بسلا.
وبجهة سجلت الشرق 84 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 74 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 52 حالة، ثم 34 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 27 حالة، ثم 16 حالة ببني ملال خنيفرة، و11 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و10 حالات بجهة كلميم واد نون، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.