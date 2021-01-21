التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1164 بكورونا.. 62% في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 125 حالة، منها 55 بسلا.

وبجهة سجلت الشرق 84 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 74 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 52 حالة، ثم 34 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 27 حالة، ثم 16 حالة ببني ملال خنيفرة، و11 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و10 حالات بجهة كلميم واد نون، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.