كواليس من فيلم “لاغتيست” في المغرب.. التصوير في ورزازات وتارودانت – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - منذ أيام، شرع طاقم الفيلم السينمائي “أوتومان” في تصوير مشاهده في المغرب، بمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم المغني “لاغتيست”، الذي يخوض تجربته السينمائية الأولى.

وصورت مشاهد من الفيلم في مدينة وارزازات، قبلة صناع السينما العالميين، قبل التوجه نحو مدينة تارودانت، لإتمام التصوير هناك.

ويشارك في الفيلم، الذي يتم تحت إدارة المخرج، أنور معتصم، كل من سارة برليس، ويونس بنزاكور، وسامي الناصيري، وممثلون من فرنسا، وبلجيكا، وتونس.

وتدور قصة فيلم أتومان حول بطل خارق، وهو حكيم لإمليل، يعمل كقرصان له مبادئ، وتبحث عنه الشرطة الدولية، بسبب اختراقه خوادم الكمبيوتر الخاصة بشركات أدوية أمريكية، وفرنسية، وصينية، ليمكن المرضى المصابين بـ“كوفيد19“ من الحصول على الأدوية بمقابل بسيط.