رفض التأشير على الترقيات.. العثماني: ادعاء عار من الصحة ولا يستند إلى أي أساس

جدة - عبدالحي حسين - أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، توضيحات حول حقيقة رفضه التأشير على ترقيات الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقال العثماني إن ادعاء الرفض عار من الصحة، ولا يستند إلى أي أساس، مؤكدا أن القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية عام 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

وأوضح العثماني أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أية تأشيرة من رئيس الحكومة، كما أن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة، والقواعد القانونية، الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات، التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.