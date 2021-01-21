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كورونا يكبد «يونايتد إيرلاينز» 7.1 مليارات دولار 2020

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية للطيران أن جائحة «كوفيد 19»، التي ألحقت ضرراً فادحاً بقطاع السفر في الولايات المتحدة وحول العالم، كبدتها في العام 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها تتوقع مع ذلك انتعاشاً جزئياً في 2021.

 

وقالت الشركة في بيان إنها تكبدت في 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليارات دولار، في حين أنها حققت في العام 2019 أرباحاً بقيمة 3 مليارات دولار.

 

ولفتت «يونايتد إيرلاينز» إلى أنها تتوقع أن يكون 2021 عاماً «انتقالياً»، بفضل اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، في حين أنها تتوقع أن تحقق بحلول العام 2023 هوامش أرباح تتخطى تلك التي كانت تحققها في مرحلة ما قبل «كوفيد 19».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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