رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن صدمة حول تعامل ترامب مع جائحة كورونا

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن معلومات "صادمة" بشأن تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع جائحة كورونا.



واعلنت بيلوسي أنها بدأت إجراءات ملاحقة ترامب قضائيا، مع مجلس الشيوخ، لعزله، بعد أحداث اقتحام الكونغرس، كما أنها كشفت عن معلومات "صادمة" بشأن تعامله مع جائحة كورونا.

وقالت بيلوسي خلال كلمة ألقتها الخميس.: "اكتشفنا هذا الصباح أن إدارة ترامب لم يكن لديها خطة حقيقية لإنتاج وتوزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، وهي نقطة أخرى في خطوات التعامل مع فيروس كورونا المروعة وغير الفعالة".

وأضافت: "في البداية واجهنا من قبله الإنكار للجائحة، والتأخير والتخريب، وتسمية الجائحة بالخدعة، والآن نكتشف بأنهم لم يكن لديهم أي خطة للتعامل مع الموضوع".

وأكدت بيلوسي دعمها للرئيس الجديد جو بايدن، من خلال حديثها عن خطته القادمة لمواجهة الفيروس: "من ناحية أخرى نرى أن الرئيس جو بايدن وضع خطة لسحق فيروس كورونا، أنتم تعرفوها فقد تحدث عنها بالأمس، مستندا على حقائق علمية"، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت بيلوسي: "سنحدد في الأيام القليلة المقبلة متى سيكون مجلس الشيوخ جاهزا لمحاكمة عزل ترامب، بسبب دوره في تشجيع المتظاهرين المتطرفين على اقتحام الكونغرس ومبنى الكابيتول، واعتدائهم على ديمقراطيتنا. مجلس الشيوخ الآن جاهز لمحاكمة ترامب".