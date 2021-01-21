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مصر تكشف موعد حسم مصير العام الدراسي.. تعرف عليه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ،إنها ستعلن عن التفاصيل الكاملة لخطة استكمال العام الدراسي منتصف الشهر القادم.

 

وأضافت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 ولا صحة لأي أخبار يتم تداولها قبل ذلك الموعد".

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت بدء إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، من 16 يناير حتى يوم 20 فبراير 2021.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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