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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونغرس والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021
كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير الحالي، حدث يجب معالجته، مشيرة خلال مؤتمر صحافي إلى أنهم سيسعون "إلى عزل الرئيس السابق دونالد ترامب لدوره في أحداث الكونغرس".
وأضافت أن" مجلس الشيوخ أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال طلبنا لمحاكمة ترامب"، مشيرة إلى أنه يجب استكمال التحقيقات لمعرفة مسؤولية كل الأطراف في أحداث 6 يناير.