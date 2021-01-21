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رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​: سنسعى إلى عزل الرئيس السابق لدوره في أحداث الكونغرس

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محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

كشفت رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​ ​نانسي بيلوسي​ أن اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير الحالي، حدث يجب معالجته، مشيرة  خلال مؤتمر صحافي إلى أنهم سيسعون "إلى عزل الرئيس السابق ​دونالد ترامب​ لدوره في أحداث الكونغرس​​​​​​​".

 

وأضافت أن" مجلس الشيوخ أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال طلبنا لمحاكمة ترامب"، مشيرة إلى أنه يجب استكمال التحقيقات لمعرفة مسؤولية كل الأطراف في أحداث 6 يناير.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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