شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير المزدوج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد اليوم وأسفر عن مقتل 32 وجرح 110 آخرين، بحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفاد بيان صحفي أن هذا الأمر صدر أثناء اجتماع طارئ عقدته القيادات الأمنية والاستخبارية العراقية في مقر قيادة عمليات بغداد برئاسه الكاظمي, كُرّس لمناقشة أسباب وتداعيات هذا الخرق الأمني الذي أدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.